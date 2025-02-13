Пожар торговых павильонах на площади 104 квадратных метров произошел в Находке

За минувшие сутки в Приморье произошло 37 пожаров, на 18 из которых привлекались сотрудники МЧС России. Специалисты тушили пал сухой травы в пяти городах края, автомобильные покрышки и автобус во Владивостоке, хозпостройки в Партизанске и торговые павильоны в Находке. Во время ЧП никто не погиб и не пострадал, сообщает «Комсомольская правда — Дальний Восток» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по региону.