Пожар торговых павильонах на площади 104 квадратных метров произошел в Находке

За минувшие сутки в Приморье произошло 37 пожаров, на 18 из которых привлекались сотрудники МЧС России. Специалисты тушили пал сухой травы в пяти городах края, автомобильные покрышки и автобус во Владивостоке, хозпостройки в Партизанске и торговые павильоны в Находке. Во время ЧП никто не погиб и не пострадал, сообщает «Комсомольская правда — Дальний Восток» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по региону.
Как поделились в ведомстве, минувшим вечером, 12 февраля, в Находке на улице Песчаная по неизвестным причинам загорелись три торговых павильона. Площадь пожара составила около 104 квадратных метров, дознаватели МЧС России начали проверку по факту ЧП.
Напомним, ранее «Комсомолка» писала о том, что в пгт Горные Ключи загорелся пассажирский автобус № 511, следовавший по маршруту из Владивостока в Лесозаводск.