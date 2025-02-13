Задержанному в Краснодаре летчику продлили арест по делу о госизмене

24 января стало известно, что сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России в Краснодарском крае задержали командира воздушного судна по подозрению в совершении государственной измены. По данным ведомства, мужчина 1968 года рождения по своей воле связался с волонтером, который собирал деньги для финансирования украинских войск. После получения необходимых инструкций россиянин через интернет-сервис обмена электронных денег и криптовалют перевел средства на указанный расчетный счет.