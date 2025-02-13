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Сибиряка приговорили к условному сроку за свастику на катере

Житель Красноярского края нарисовал свастику на автомобиле и катере.

Источник: AP 2024

Жителя Мотыгинского района Красноярского края приговорили к двум годам условного заключения за свастику на катере и автомобиле. Об этом сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.

В 2020 году мужчина, уже ранее имевший проблемы с законом, нарисовал пять свастик на своём катере «БМК». В 2022 году он вновь изобразил нацистский символ, но уже на своём автомобиле. За это его привлекли к административной ответственности по статье «Публичная демонстрация нацистской символики» и назначили штраф.

Однако мужчина не захотел убирать символику с катера и машины, тогда на него завели уголовное дело. Во время заседания он не признал вины и попытался оправдаться тем, что рисунки — символ галактики.

Судья не поверил словам мужчины и назначил ему два года колонии условно.