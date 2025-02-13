Сибиряка приговорили к условному сроку за свастику на катере

В 2020 году мужчина, уже ранее имевший проблемы с законом, нарисовал пять свастик на своём катере «БМК». В 2022 году он вновь изобразил нацистский символ, но уже на своём автомобиле. За это его привлекли к административной ответственности по статье «Публичная демонстрация нацистской символики» и назначили штраф.