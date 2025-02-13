Сотрудница Липецкой станции аэрации пострадала при падении обломков БПЛА

Ранее в этот день Артамонов сообщил, что средства противовоздушной обороны (ПВО) и радиоэлектронной борьбы (РЭБ) ликвидируют массированную атаку БПЛА на Липецкую область. По его словам, в ряде районов Липецка зафиксировано отключение электричества. Спустя полчаса Артамонов сообщил о восстановлении энергоснабжения в городе.