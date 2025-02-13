Сотрудница Липецкой станции аэрации пострадала при падении обломков БПЛА

«В результате падения обломков БПЛА на территории Липецкой станции аэрации пострадала сотрудница предприятия», — написал он в своем Telegram-канале.
Как указал Артамонов, оперативные службы работают на месте происшествия. Пострадавшая с осколочными ранениями доставлена в больницу, ей оказывается вся необходимая помощь.
Работа станции аэрации не нарушена, добавил губернатор.
Кроме того, по словам Артамонова, зафиксировано падение обломков БПЛА на территории двух частных домовладений. Пострадавших нет. На месте падения обломков дронов работают оперативные службы. После обезвреживания будет проведена оценка ущерба.
Ранее в этот день Артамонов сообщил, что средства противовоздушной обороны (ПВО) и радиоэлектронной борьбы (РЭБ) ликвидируют массированную атаку БПЛА на Липецкую область. По его словам, в ряде районов Липецка зафиксировано отключение электричества. Спустя полчаса Артамонов сообщил о восстановлении энергоснабжения в городе.
ВСУ пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.