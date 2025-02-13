В Липецке восстановили электроснабжение

Ранее губернатор сообщал, что в ряде районов Липецка было зафиксировано отключение электричества, энергетики вели переподключение потребителей.
«По информации от энергетиков, электроснабжение в городе восстановлено», — написал он.
МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Электроснабжение в Липецке, которое было отключено на фоне налета БПЛА, восстановлено, сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов в Telegram-канале.
Ранее губернатор сообщал, что в ряде районов Липецка было зафиксировано отключение электричества, энергетики вели переподключение потребителей.
«По информации от энергетиков, электроснабжение в городе восстановлено», — написал он.