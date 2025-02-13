У ИК-19 поймали мужчину, который хотел перебросить наркотики

Об этом сообщает пресс-служба ГУФСИН.
У 34-летнего неоднократно судимого задержанного при личном досмотре нашли свёрток, в котором было 26 граммов запрещённых веществ. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Сотрудники ГУФСИН России по Иркутской области и отдел спецназа «Ураган» поймали мужчину, который собирался перебросить на территорию ИК-19 в посёлке Маркова наркотики.
Об этом сообщает пресс-служба ГУФСИН.
У 34-летнего неоднократно судимого задержанного при личном досмотре нашли свёрток, в котором было 26 граммов запрещённых веществ. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.