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У ИК-19 поймали мужчину, который хотел перебросить наркотики

Сотрудники ГУФСИН России по Иркутской области и отдел спецназа «Ураган» поймали мужчину, который собирался перебросить на территорию ИК-19 в посёлке Маркова наркотики.

Источник: ГУФСИН по Иркутской области

Об этом сообщает пресс-служба ГУФСИН.

У 34-летнего неоднократно судимого задержанного при личном досмотре нашли свёрток, в котором было 26 граммов запрещённых веществ. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.