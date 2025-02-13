Неизвестный взорвал гранату в баре французского города, есть пострадавшие

По предварительным данным, нападавший, помимо гранаты, мог иметь при себе автомат Калашникова, однако не воспользовался им. Возможную связь произошедшего с преступными группировками, действующими в городе, прокурор не исключил, отметив, что следствие рассматривает все версии.