Парень и девушка подрались в школе в Ангарске

Видео драки опубликовано в телеграм-канале Babr Mash.
На кадрах видно, как парень избивает девушку. Окружающие только снимают происходящее на телефон, никто не вмешивается.
В пресс-службе СУ СКР сообщили, что по факту инцидента началась проверка. Участники драки установлены — это ученики 9-го класса, одноклассники. После драки девушке понадобилась помощь медиков.
В МВД добавили, что драка произошла на перемене 10 февраля, она стала следствием ссоры парня и девушки на уроке.
Свою проверку проводят полиция и прокуратура.