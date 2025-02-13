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Парень и девушка подрались в школе в Ангарске

В одной из школ города Ангарска подрались 15-летние парень и девушка.

Источник: Прокуратура Иркутской области

Видео драки опубликовано в телеграм-канале Babr Mash.

На кадрах видно, как парень избивает девушку. Окружающие только снимают происходящее на телефон, никто не вмешивается.

В пресс-службе СУ СКР сообщили, что по факту инцидента началась проверка. Участники драки установлены — это ученики 9-го класса, одноклассники. После драки девушке понадобилась помощь медиков.

В МВД добавили, что драка произошла на перемене 10 февраля, она стала следствием ссоры парня и девушки на уроке.

Свою проверку проводят полиция и прокуратура.