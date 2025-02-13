У лидера ореховский ОПГ нашли долги за ЖКХ

МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Российский уголовный авторитет и лидер ореховской ОПГ Сергей Буторин по прозвищу «Ося», приговоренный в 2011 году к пожизненному лишению свободы за 29 убийств, получил судебные приказы о взыскании задолженностей по платежам за ЖКХ на общую сумму почти 70 тысяч рублей спустя 12 лет отбывания наказания, выяснило РИА Новости, изучив судебные документы и базу данных судебных приставов.