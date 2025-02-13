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У лидера ореховский ОПГ нашли долги за ЖКХ

МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Российский уголовный авторитет и лидер ореховской ОПГ Сергей Буторин по прозвищу «Ося», приговоренный в 2011 году к пожизненному лишению свободы за 29 убийств, получил судебные приказы о взыскании задолженностей по платежам за ЖКХ на общую сумму почти 70 тысяч рублей спустя 12 лет отбывания наказания, выяснило РИА Новости, изучив судебные документы и базу данных судебных приставов.

Источник: © РИА Новости

Осенью 2011 года суд приговорил Буторина к пожизненному лишению свободы, мужчину обвинили в руководстве преступным сообществом и входившей в его состав «ореховской» бандой, а также в совершении 29 убийств и трех покушений на убийство.

По информации агентства, уголовный авторитет в 2023 и 2024 годах получил два судебных приказа о взыскании задолженностей по платежам за жилую площадь и по коммунальным платежам. Общая сумма долга составила 69 тысяч 467 рублей.

Согласно данным в распоряжении РИА Новости, взыскание задолженностей с Буторина было прекращено из-за невозможности получения сведений о нахождении активов должника или невозможности получения данных о финансах на его счетах и вкладах.

Ореховская группировка была создала в начале 1990-х годов, члены ОПГ вымогали деньги у коммерсантов в обмен на криминальное покровительство, а также устраняли конкурирующие группировки и «соратников», потерявших доверие. В 1995 году Буторин, он же «Ося», возглавил ОПГ.

По данным следствия, Буториным было совершено три покушения и 29 убийств в составе преступной группировки, наиболее резонансные — убийство киллера Александра Солоника и предпринимателя, криминального авторитета Отари Квантришвили.