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В Мурманской области водитель сбил трех мужчин

Водитель автомобиля Nissan сбил трех мужчин у города Североморск Мурманской области. Об этом 12 февраля сообщила пресс-служба региональной госавтоинспекции.

Источник: Аргументы и факты

Предварительно установлено, что вечером, 12 февраля, примерно в 20 часов водитель Nissan сбил трех мужчин, которые находились на проезжей части.

«В результате дорожно-транспортного происшествия мужчины-пешеходы получили телесные повреждения, с которыми доставлены в медицинское учреждение», — говорится в сообщении.

На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции. Все подробности и обстоятельства случившегося устанавливаются.

Ранее, 10 февраля, в Когалыме Ханты-Мансийского автономного округа автомобиль совершил наезд на пятилетнюю девочку на пешеходном переходе. В результате ДТП несовершеннолетняя получила травмы.