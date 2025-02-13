В Мурманской области водитель сбил трех мужчин

Предварительно установлено, что вечером, 12 февраля, примерно в 20 часов водитель Nissan сбил трех мужчин, которые находились на проезжей части.
«В результате дорожно-транспортного происшествия мужчины-пешеходы получили телесные повреждения, с которыми доставлены в медицинское учреждение», — говорится в сообщении.
На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции. Все подробности и обстоятельства случившегося устанавливаются.
Ранее, 10 февраля, в Когалыме Ханты-Мансийского автономного округа автомобиль совершил наезд на пятилетнюю девочку на пешеходном переходе. В результате ДТП несовершеннолетняя получила травмы.