Артамонов: при падении обломков БПЛА пострадала женщина

«В результате падения обломков БПЛА на территории Липецкой станции аэрации пострадала сотрудница предприятия. Оперативные службы работают на месте происшествия. Пострадавшая с осколочными ранениями доставлена в больницу, ей оказывается вся необходимая помощь», — написал Артамонов в Telegram.