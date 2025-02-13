В Липецке восстановили электроснабжение после атаки БПЛА

Проблемы с электроснабжением в ряде домов стали следствием массированной атаки беспилотников на город. Сразу несколько БПЛА попытались атаковать Липецк утром 13 февраля. Кроме того, оперативные службы проверяют сообщения о падении обломков в окрестностях города.