В Липецке восстановили электроснабжение после атаки БПЛА

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщил о восстановлении подачи электричества в Липецке. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
«По информации от энергетиков, электроснабжение в городе восстановлено», — написал Артамонов.
Проблемы с электроснабжением в ряде домов стали следствием массированной атаки беспилотников на город. Сразу несколько БПЛА попытались атаковать Липецк утром 13 февраля. Кроме того, оперативные службы проверяют сообщения о падении обломков в окрестностях города.
Ранее российские средства ПВО ликвидировали 12 украинских беспилотников над Крымом.
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