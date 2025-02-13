Сотрудники ФСБ задержали в Донецке диверсанта ГУР минобороны Украины

Сотрудники ФСБ выявили и задержали в Донецке диверсанта Главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины, который соорудил взрывное устройство для последующего использования в террористических целях. Об этом 13 февраля заявила официальный представитель УФСБ России по Донецкой Народной Республике (ДНР) Арина Клепанова.