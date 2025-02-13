Сотрудники ФСБ задержали в Донецке диверсанта ГУР минобороны Украины

«Задержанный по заданию ГУР МО Украины изъял из ранее оборудованного тайника компоненты для создания самодельного взрывного устройства для последующего использования в террористических целях», — сообщила она.
Отмечается, что мужчина был задержан в ходе борьбы с разведывательной и диверсионной деятельностью украинских спецслужб.
По данному факту следственным подразделением УФСБ России по ДНР возбуждено уголовное дело по пп. «а», «в», ч. 3 ст. 222.1 УК РФ («Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств»).
Ранее, 10 января, официальный представитель УФСБ России по ДНР Арина Клепанова сообщила, что житель Енакиево Донецкой Народной Республики (ДНР) был задержан по подозрению в государственной измене. Мужчина неоднократно переводил денежные средства на электронные счета, с которых производилось финансирование военнослужащих ВСУ.