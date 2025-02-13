Выжили только дети: в Челябинской области автобус раздавил малолитражку

В Агаповском районе вечером 12 февраля случилось жуткое ДТП с двумя погибшими. На дороге Стерлитамак-Белорецк-Магнитогорск столкнулись рейсовый микроавтобус «Газель» и микролитражный Daewoo Matiz.
Как рассказали в региональной Госавтоинспекции, 64-летний водитель «Газели» выехал на встречную полосу. Такой маневр на участке дороги запрещен.
На встречке микроавтобус врезался в мини-иномарку.
Погибли оба находившихся в Daewoo взрослых — 36-летний водитель и 32-летняя пассажирка. Травмы получили ехавшие с ними дети — десятилетняя девочка и двухлетний мальчик. Обоих детей с места ДТП увезли в больницу.