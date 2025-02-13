В Омске месяц ищут пропавшего пенсионера

Волонтёры поисково-спасательного отряда «ДоброСпас-Омск» сообщили о поисках 63-летнего Павлика Виктора Андреевича. Его местонахождение не известно с 13 января. В последний раз пожилого омича видели на улице 50 лет Профсоюзов, 57.