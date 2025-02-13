В Омске месяц ищут пропавшего пенсионера

Волонтёры поисково-спасательного отряда «ДоброСпас-Омск» сообщили о поисках 63-летнего Павлика Виктора Андреевича. Его местонахождение не известно с 13 января. В последний раз пожилого омича видели на улице 50 лет Профсоюзов, 57.
Приметы пропавшего: на вид 60−65 лет, рост составляет 170−175 сантиметров, худощавого телосложения, седые волосы. Волонтёры отмечают, что для поисков пенсионера требуется помощь добровольцев.
Тех, кто что-либо знает о местонахождении омича, просят сообщить об этом по телефонам: 8−999−470−10−08, 8−999−453−77−10 или 02 (102).