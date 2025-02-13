Школьница из Перми попыталась покончить с собой

В администрации Мотовилихинского района города Перми состоялось срочное заседание комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав после того, как несовершеннолетняя ученица одного из местных учебных заведений попыталась совершить самоубийство.
На заседание 10 февраля созвали всех ответственных за профилактику таких ЧП. Участники проанализировали причины произошедшего и, как сообщают в администрации района, установили, что именно привело к попытке суицида. Комиссия также указала учебному заведению несовершеннолетней на недостатки в работе психологической службы: там должны вовремя выявлять суицидальное поведение.
Как отметили в администрации, комиссия работает над преодолением кризиса и вовлечением несовершеннолетней в организованные формы досуга, чтобы такого больше не произошло.
Согласно сообщению администрации района, в основном профилактика суицидов у несовершеннолетних заключается в проведении в образовательных учреждениях мероприятий, которые должны вовлекать их в общественные дела, отвлекать от негативных эмоций и формировать позитивное мышление.