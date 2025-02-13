Школьница из Перми попыталась покончить с собой

На заседание 10 февраля созвали всех ответственных за профилактику таких ЧП. Участники проанализировали причины произошедшего и, как сообщают в администрации района, установили, что именно привело к попытке суицида. Комиссия также указала учебному заведению несовершеннолетней на недостатки в работе психологической службы: там должны вовремя выявлять суицидальное поведение.