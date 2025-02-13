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Мошеннические сайты заполоняют Интернет в преддверии 14 февраля

В преддверии 14 февраля и 8 марта в Сети резко возросло число фишинговых сайтов, имитирующих виртуальные сервисы известных служб доставки цветов и подарков, сообщает ИА DEITA.RU.

Источник: ДЕЙТА

Рекламу этих поддельных сервисов распространяют в социальных сетях и поисковых системах, заманивая пользователей скидками и акциями. Для большей убедительности на мошеннических сайтах публикуют фейковые отзывы.

По информации «РИА Новости», цель таких мошеннических ресурсов — хищение не денег, а конфиденциальной информации, которую пользователи вводят при оформлении заказа и доставки (услугу, разумеется, никто оказывать не будет). Информацию могут использовать для кражи средств позднее, также сведения о пользователях и их банковских счетах продают на чёрном рынке.

Ранее сообщалось о другом обмане в преддверии романтических праздников — потенциальной жертве сообщают, что неизвестный поклонник оформил на её адрес доставку из дорогого цветочного салона, но нужно подтвердить адрес и сказать код подтверждения для курьера. Код по факту оказывается кодом доступа в личный кабинет портала «Госуслуги», банковского приложения и любого другого сервиса, который интересует злоумышленников.