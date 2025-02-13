Власти Башкирии назвали условия введения карантина в школах

В Башкирии школьники стали чаще заражаться гриппом. Из-за вируса 645 учеников из 17 классов республики ушли на карантин. Об этом сообщил первый вице-премьер региона Урал Кильсенбаев.
Он отметил, что к нему поступает много вопросов о введении карантина в Башкирии, однако Кильсенбаев ответил, что пока образовательный процесс сохраняется на всей территории республики, а в школах организованы контроль температурного режима и дезинфекция помещений.
— В случае ухудшения эпидемиологической ситуации, связанной с угрозой распространения гриппа и ОРВИ, школы должны действовать согласно санитарным правилам и нормам СанПиН, — пояснил вице-премьер.
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