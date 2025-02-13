Ричмонд
+1°
туман
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Власти Башкирии назвали условия введения карантина в школах

В Башкирии почти 700 школьников ушли на карантин из-за гриппа.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии школьники стали чаще заражаться гриппом. Из-за вируса 645 учеников из 17 классов республики ушли на карантин. Об этом сообщил первый вице-премьер региона Урал Кильсенбаев.

Он отметил, что к нему поступает много вопросов о введении карантина в Башкирии, однако Кильсенбаев ответил, что пока образовательный процесс сохраняется на всей территории республики, а в школах организованы контроль температурного режима и дезинфекция помещений.

— В случае ухудшения эпидемиологической ситуации, связанной с угрозой распространения гриппа и ОРВИ, школы должны действовать согласно санитарным правилам и нормам СанПиН, — пояснил вице-премьер.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.