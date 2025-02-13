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Мобилизованного южноуральца отправили в колонию за неявку из отпуска

Сержант вовремя не прибыл в воинскую часть в ДНР.

Сержанту из Челябинской области вынесли приговор за неявку в срок в воинскую часть в ДНР. Об этом сообщили в пресс-службе Магнитогорского гарнизонного военного суда.

Военный был призван на службу в рамках частичной мобилизации. Он должен был вернуться из отпуска в часть 25 ноября 2023 года. Однако этого не произошло. Сержант остался в Челябинской области, где его задержали полицейские 24 октября 2024 года.

Военнослужащего признали виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 5 статьи 337 УК РФ. Суд назначил ему 6,5 года лишения свободы. Отбывать наказание он будет в колонии общего режима.