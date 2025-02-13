В Челябинске женщина фиктивно прописала 12 иностранцев в садовом доме

Преступление выявили участковые уполномоченные Отдела полиции «Тракторозаводский».
«Полицейскими установлено, что 29-летняя горожанка летом прошлого года осуществила четыре факта фиктивной регистрации иностранных граждан в одном из СНТ. Таким образом она прописала на участке 12 мигрантов, которые фактически там не проживали», — рассказали в УМВД.
На женщину завели дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 322.3 УК РФ. Ей избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.
Все иностранные граждане сняты с миграционного учета.