Жительницу Самары отправили в колонию за махинации с выплатами на детей

В Самаре будут судить женщину, которая оформила пособия на двух несуществующих детей и в течение нескольких лет получала деньги от государства. Сначала она оформила фальшивые документы в 2015 году, а потом — еще и в 2020 году, рассказали в прокуратуре Самарской области.