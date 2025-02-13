Жительницу Самары отправили в колонию за махинации с выплатами на детей

В Самаре будут судить женщину, которая оформила пособия на двух несуществующих детей и в течение нескольких лет получала деньги от государства. Сначала она оформила фальшивые документы в 2015 году, а потом — еще и в 2020 году, рассказали в прокуратуре Самарской области.
— Общая сумма пособий, которые она получила, превысила 1,9 миллионов рублей, — уточнила пресс-служба ведомства.
Женщину признали виновной в мошенничестве и отправили в колонию общего режима на полтора года. Также суд обязал ее выплатить штраф 100 тысяч рублей и возместить ущерб государству. Приговор еще не вступил в законную силу.