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Жительницу Самары отправили в колонию за махинации с выплатами на детей

Самарчанка получила 1,9 миллионов рублей на несуществующих детей.

Источник: Комсомольская правда

В Самаре будут судить женщину, которая оформила пособия на двух несуществующих детей и в течение нескольких лет получала деньги от государства. Сначала она оформила фальшивые документы в 2015 году, а потом — еще и в 2020 году, рассказали в прокуратуре Самарской области.

— Общая сумма пособий, которые она получила, превысила 1,9 миллионов рублей, — уточнила пресс-служба ведомства.

Женщину признали виновной в мошенничестве и отправили в колонию общего режима на полтора года. Также суд обязал ее выплатить штраф 100 тысяч рублей и возместить ущерб государству. Приговор еще не вступил в законную силу.