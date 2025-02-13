Ричмонд
+2°
облачно, без существенных осадков
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жесткое массовое ДТП произошло в Алматы

В Алматы утром 13 февраля 2025 года на проспекте Рыскулова произошло массовое дорожно-транспортное происшествие, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Как удалось узнать на месте происшествия, автомобиль Opel Vectra ехал по улице Станиславского и водитель резко выехал на проспект Рыскулова, начав перемещаться к центру дороги. И в этот момент у него произошло столкновение с микроавтобусом SsangYong, который двигался по Рыскулова в восточном направлении.

Удар был не сильным, но этого хватило, чтобы водитель микроавтобуса потерял управление. В результате его отбросило на полосу с встречного движения. Где в это время был большой поток автотранспорта. В результате микроавтобус столкнулся со встречным Hyundai. После чего неуправляемый Hyundai отбросило в попутно следовавший манипулятор DongFeng.

В результате ДТП серьезно пострадал водитель микроавтобуса SsangYong. Его зажало. Достать мужчину удалось лишь с помощью сотрудников Службы спасения.

На месте ДТП сотрудники дорожной полиции выясняли все обстоятельства.

Из-за аварии на Рыскулова в западном направлении образовалась сильная пробка.