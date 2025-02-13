Жесткое массовое ДТП произошло в Алматы

Удар был не сильным, но этого хватило, чтобы водитель микроавтобуса потерял управление. В результате его отбросило на полосу с встречного движения. Где в это время был большой поток автотранспорта. В результате микроавтобус столкнулся со встречным Hyundai. После чего неуправляемый Hyundai отбросило в попутно следовавший манипулятор DongFeng.