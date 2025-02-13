Жесткое массовое ДТП произошло в Алматы

Как удалось узнать на месте происшествия, автомобиль Opel Vectra ехал по улице Станиславского и водитель резко выехал на проспект Рыскулова, начав перемещаться к центру дороги. И в этот момент у него произошло столкновение с микроавтобусом SsangYong, который двигался по Рыскулова в восточном направлении.
Удар был не сильным, но этого хватило, чтобы водитель микроавтобуса потерял управление. В результате его отбросило на полосу с встречного движения. Где в это время был большой поток автотранспорта. В результате микроавтобус столкнулся со встречным Hyundai. После чего неуправляемый Hyundai отбросило в попутно следовавший манипулятор DongFeng.
В результате ДТП серьезно пострадал водитель микроавтобуса SsangYong. Его зажало. Достать мужчину удалось лишь с помощью сотрудников Службы спасения.
На месте ДТП сотрудники дорожной полиции выясняли все обстоятельства.
Из-за аварии на Рыскулова в западном направлении образовалась сильная пробка.