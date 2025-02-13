Доходы жителей Башкирии выросли на 18%

Если смотреть доходы жителей Башкирии по кварталам, можно заменить тенденцию к росту ближе к концу года: в первом квартале средние показатели были на уровне 41 523 рубля во втором — 42 506 рублей, а в третьем доходы резко выросли до 45 370 рублей.