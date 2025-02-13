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Доходы жителей Башкирии выросли на 18%

Известно, сколько составляют средние доходы жителей Башкирии.

Источник: Комсомольская правда

У жителей Башкирии выросли доходы. Так, согласно отчету республиканских статистиков за 2024 год, средний доход населения был равен 43 133 рублям, что на 18% выше, чем было в прошлом году.

Если смотреть доходы жителей Башкирии по кварталам, можно заменить тенденцию к росту ближе к концу года: в первом квартале средние показатели были на уровне 41 523 рубля во втором — 42 506 рублей, а в третьем доходы резко выросли до 45 370 рублей.

Ранее стало известно, что за год зарплаты жителей региона увеличились на 17,6%.

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