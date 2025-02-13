В Миассе, оставшемся без уличного освещения из-за ветра, школьник попал под колеса машины

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливаются обстоятельства дорожно-транспортного происшествия с несовершеннолетним.
Все произошло вечером 12 февраля в районе дома 65/1 по проспекту Автозаводцев. Предварительно известно, что 41-летняя женщина, управляя Lada Granta, при повороте совершила наезд на 13-летнего школьника.
Уточняется, что ребенок пересекал проезжую часть на разрешающий сигнал светофора.
В результате пешеход 2011 года рождения получил телесные повреждение, госпитализирован.
Ранее сообщалось, что в результате сильных порывов ветра на территории Миасса произошли отключения линий уличного освещения. В течение дня освещение на аварийных участках будет восстановлено, говорят местные власти.