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В Миассе, оставшемся без уличного освещения из-за ветра, школьник попал под колеса машины

В Миассе (Челябинская область), оставшемся без уличного освещения из-за порывистого ветра, школьник попал под колеса машины, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливаются обстоятельства дорожно-транспортного происшествия с несовершеннолетним.

Все произошло вечером 12 февраля в районе дома 65/1 по проспекту Автозаводцев. Предварительно известно, что 41-летняя женщина, управляя Lada Granta, при повороте совершила наезд на 13-летнего школьника.

Уточняется, что ребенок пересекал проезжую часть на разрешающий сигнал светофора.

В результате пешеход 2011 года рождения получил телесные повреждение, госпитализирован.

Ранее сообщалось, что в результате сильных порывов ветра на территории Миасса произошли отключения линий уличного освещения. В течение дня освещение на аварийных участках будет восстановлено, говорят местные власти.