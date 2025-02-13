В Самарской области арестовали закладчика с 55 свертками наркотиков

В феврале в Жигулевске 31-летнего мужчину поймали с наркотиками возле гаражно-строительного кооператива по проезду Отважный. Его арестовали и будут судить. Об этом сообщили в ГУ МВД по Самарской области.
«Сотрудники Росгвардии задержали жителя Тольятти, который вызвал подозрение своим странным поведением: раскапывал снег и пытался скрыться. Полицейские нашли 14 свертков с порошкообразным веществом и телефон с фотографиями геолокаций тайников-закладок», — рассказали в пресс-службе.
Во время осмотра оборудованных тайников был конфискован еще 41 сверток. Экспертиза показала, что в них находится наркотическое вещество синтетического происхождения общей массой около 20 граммов. Это относится к крупному размеру.
Тольяттинец безработный, ранее не раз был судим за незаконный оборот запрещенных веществ и имущественные преступления. По его словам, наркотики он купил через интернет для дальнейшей продажи. Мужчину заключили под стражу, расследование продолжается.