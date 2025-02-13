Минчанка выманила у прохожего 450 рублей на похороны матери. Подробности рассказали в пресс-службе ГУВД Мингорисполкома.
В сообщении сказано, что в Ленинское РУВД обратился минчанин, который стал жертвой мошенничества. Мужчина рассказал, что недалеко от вокзала к нему подошла незнакомая девушка. Она попросила 18 рублей, но обещала вернуть деньги позднее. Незнакомка оставила свой номер телефона для связи.
Через несколько дней женщина написала минчанину в мессенджере. На этот раз она просила жителя Минска о помощи, говоря о том, что ей нужно немного денег для оплаты ритуальных услуг, которые нужны для похорон ее матери.
В переписке с мужчиной женщина писала про необходимость покупки венка, креста, указывая, что ей нужно где-то найти еще 140 рублей. Она писала, что готова сбросить чек покупки, а также паспорт «для уверенности».
Минчанка выманила обманом у минчанина 450 рублей. Фото: телеграм-канал ГУВД Мингорисполкома.
В милиции уточнили, что минчанин перевел незнакомой женщину еще 450 рублей. Она обещала вернуть деньги, но потом стала уклоняться, придумывая различные предлоги. Сотрудники милиции установили личность женщины. Ей оказалась 26-летняя жительница Минска.
«Известно, что чужие средства фигурантка потратила на личные нужны и ставки в онлайн-казино», — рассказали в ведомстве.
Заведено уголовное дело за мошенничество.
Тем временем в Минске 73-летний мужчина отдал мошенникам $110 тысяч общаясь, общаясь с ними десять дней: «Снял со счетов сыновей и супруги более 20 тысяч евро и 30 тысяч долларов».
Кроме того, минчанин умер от шестикратного превышения токсической дозы метилового спирта.
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