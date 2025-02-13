Женщина из Хабаровска получила выплаты на двоих детей, родив одного

Хабаровчанка получила выплаты на двоих детей, хотя родила только одного. Суд признал ее виновной в мошенничестве, женщине назначили условный срок. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
В декабре 2018 года 53-летняя женщина представила в ЗАГС ложную информацию о рождении двойни. Она подтвердила факт родов поддельным свидетельством, на котором якобы присутствовала подруга. Реально женщина родила лишь одного ребенка.
«Женщина использовала фальшивые документы, чтобы получить пособия на несуществующего младенца. За несколько лет она получила незаконные выплаты, нанеся ущерб государственному бюджету на сумму больше 1,7 миллиона рублей», — рассказали в прокуратуре Хабаровского края.
Во время расследования женщина заключила досудебное соглашение и частично возместила причиненный ущерб. Суд приговорил ее к двум годам условного лишения свободы с испытательным сроком. Также женщине назначен штраф в 15 тысяч рублей. Приговор еще не вступил в законную силу. Следствие продолжает работу по делу соучастницы.