Женщина из Хабаровска получила выплаты на двоих детей, родив одного

Во время расследования женщина заключила досудебное соглашение и частично возместила причиненный ущерб. Суд приговорил ее к двум годам условного лишения свободы с испытательным сроком. Также женщине назначен штраф в 15 тысяч рублей. Приговор еще не вступил в законную силу. Следствие продолжает работу по делу соучастницы.