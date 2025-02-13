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В Костанайской области полиция изъяла 2,5 кг марихуаны

Житель района получил три года тюрьмы за незаконное хранение наркотиков в особо крупном размере.

Сотрудники криминальной полиции Карасуского района задержали местного жителя, у которого изъяли 2,5 кг марихуаны, сообщает El.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Во время обыска в доме подозреваемого полицейские обнаружили четыре пакета и коробку с наркотическими веществами. Экспертиза подтвердила, что найденные вещества являются марихуаной в особо крупном размере.

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по статье незаконное хранение наркотиков без цели сбыта в особо крупном размере. Суд признал его виновным и приговорил к трем годам лишения свободы. Однако приговор еще не вступил в законную силу.

Полиция напоминает, что борьба с наркопреступностью является приоритетным направлением работы правоохранительных органов. Оперативные мероприятия по выявлению и пресечению преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, продолжаются.