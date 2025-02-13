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В Бухарской области в частном доме произошел взрыв газа

Vaib.uz (Узбекистан. 13 февраля). Вечером 12 февраля в 22:40 в УВД Бухарской области поступило сообщение о взрыве газа в одном из жилых домов махалли «Гулистон» в Гиждуванском районе.

По предварительным данным, причиной инцидента стало скопление бытового газа в помещении, после чего при включении освещения произошла газовоздушная вспышка.

Официальные источники утверждают, что пожара не было, и что пострадавших нет. Однако в сети появилось видео, на котором видно, как после взрыва из дома выбегает человек с горящей одеждой.

На место происшествия оперативно прибыли две пожарно-спасательные бригады, а также сотрудники правоохранительных органов. Проводится расследование обстоятельств произошедшего.