В Бухарской области в частном доме произошел взрыв газа

По предварительным данным, причиной инцидента стало скопление бытового газа в помещении, после чего при включении освещения произошла газовоздушная вспышка.
Официальные источники утверждают, что пожара не было, и что пострадавших нет. Однако в сети появилось видео, на котором видно, как после взрыва из дома выбегает человек с горящей одеждой.
На место происшествия оперативно прибыли две пожарно-спасательные бригады, а также сотрудники правоохранительных органов. Проводится расследование обстоятельств произошедшего.