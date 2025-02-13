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Госавтоинспекция опровергла сообщение о ДТП с автозаком в Екатеринбурге

Сведения о ДТП с участим автозака, который перевозил заключенных, не соответствуют действительности.

Об этом сообщает пресс-служба Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России по Свердловской области.

В одной из социальных сетей опубликовано сообщение, что днем 12 февраля в Екатеринбурге произошла авария с участием автозака. По данным из соцсети, пострадали два человека.

«Распространяемые сведения не соответствуют действительности», — заявили в ведомстве.

«МК-Урал» ранее писал, что в Екатеринбурге утром 8 февраля произошло ДТП с пострадавшими. На улице Маршала Жукова столкнулись две легковушки — Hyundai Solaris и Лада Гранта.

В ДТП пострадали люди. На место аварии выезжало пожарно-спасательное подразделение (1 единица техники и 4 человека личного состава).