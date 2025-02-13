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ГИБДД задержала на Урале автобус, полный нелегальных мигрантов

Всего в полицию доставили 13 человек.

В Екатеринбурге на трассе М-5 Урал ГИБДД задержала автобус «Форд Транзит» с 12-ю мигрантами. Об этом сообщает свердловская ГИБДД.

Все они являются гражданами одной из бывших союзных республик. У них не оказалось документов, подтверждающих законное пребывание в России.

За рулём был мужчина без российского водительского удостоверения и других необходимых документов на автомобиль. Его задержали, и ему, а также владельцу машины, могут грозить серьёзные штрафы. Пассажиров тоже доставили в полицию. Проводится проверка.