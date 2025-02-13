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На Алтае из-за роста заболеваемости ОРВИ закрыли шесть школ и два детских сада

БАРНАУЛ, 13 февраля. /ТАСС/. Шесть школ и два детских сада полностью закрыли в Алтайском крае из-за роста заболеваемости ОРВИ. Также в 121 образовательном учреждении закрыты 432 класса и 167 групп в 105 детских садах, сообщили в управлении Роспотребнадзора по региону.

Источник: Reuters

«В связи с отсутствием более 20% детей по причине заболевания ОРВИ полностью закрыто шесть школ, Полностью закрыто два ДОУ (Дошкольное образовательное учреждение — прим. ТАСС)», — говорится в сообщении. Также закрыты 432 класса в 121 образовательном учреждении. В 105 детских садах закрыты 167 групп.

В управлении добавили, что с 3 по 9 февраля в Алтайском крае зарегистрировано 30,6 тыс. случаев заболевания ОРВИ, что выше показателей прошлой недели на 14,2%. Среди заболевших ОРВИ при лабораторных исследованиях отмечается циркуляция вируса гриппа В, гриппа А, а также вирусов негриппозной этиологии.

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