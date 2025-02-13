На Алтае из-за роста заболеваемости ОРВИ закрыли шесть школ и два детских сада

В управлении добавили, что с 3 по 9 февраля в Алтайском крае зарегистрировано 30,6 тыс. случаев заболевания ОРВИ, что выше показателей прошлой недели на 14,2%. Среди заболевших ОРВИ при лабораторных исследованиях отмечается циркуляция вируса гриппа В, гриппа А, а также вирусов негриппозной этиологии.