На Алтае из-за роста заболеваемости ОРВИ закрыли шесть школ и два детских сада

«В связи с отсутствием более 20% детей по причине заболевания ОРВИ полностью закрыто шесть школ, Полностью закрыто два ДОУ (Дошкольное образовательное учреждение — прим. ТАСС)», — говорится в сообщении. Также закрыты 432 класса в 121 образовательном учреждении. В 105 детских садах закрыты 167 групп.
В управлении добавили, что с 3 по 9 февраля в Алтайском крае зарегистрировано 30,6 тыс. случаев заболевания ОРВИ, что выше показателей прошлой недели на 14,2%. Среди заболевших ОРВИ при лабораторных исследованиях отмечается циркуляция вируса гриппа В, гриппа А, а также вирусов негриппозной этиологии.