Учредителя крупной дорожной компании в Челябинске задержали за взятку

В августе 2022 года «Дорстройгрупп» оштрафовали на 1 миллион рублей за подкуп работников управления федеральных автодорог «Южный Урал». Сын Эдика Аракеляна — бывший депутат ЗСО Арман Аракелян в феврале 2023 года был признан виновным в даче взятки должностным лицам федеральных учреждений. Его приговорили к девяти годам колонии строгого режима и штрафу в размере 6,5 миллионов рублей. После приговора депутаты ЗСО досрочно прекратили полномочия осуждённого парламентария. Однако в июне 2023 года Челябинский областной суд изменил приговор. Аракеляну назначили восемь лет лишения свободы условно с испытательным сроком на пять лет со штрафом в размере 5,2 миллиона рублей.