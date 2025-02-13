Учредителя крупной дорожной компании в Челябинске задержали за взятку

В пресс-службе регионального СК сообщили, что по версии следствия, бенефициар коммерческой организации в 2022 году передал через посредника имущество и оказал услуги имущественного характера начальнику отдела технического надзора дорожно-строительных работ ОГКУ «Челябинскавтодор». За это последний должен был помочь в беспрепятственной приёмке работ по ремонту дороги.
Преступление выявили сотрудники регионального УФСБ. По месту жительства и работы подозреваемого прошли обыски. В ближайшее время Аракеляну предъявят обвинение и изберут меру пресечения. Сейчас следователи устанавливают другие эпизоды преступной деятельности подозреваемого.
Учредителями ООО «Дорстройгрупп» являются Эдик Аракелян (доля в уставном капитале 70%) и Павел Воронов (30%). Компания получала десятки дорожных подрядов в Челябинской области. Основными заказчиками были региональный миндортранс и комитет дорожного хозяйства Челябинска.
В августе 2022 года «Дорстройгрупп» оштрафовали на 1 миллион рублей за подкуп работников управления федеральных автодорог «Южный Урал». Сын Эдика Аракеляна — бывший депутат ЗСО Арман Аракелян в феврале 2023 года был признан виновным в даче взятки должностным лицам федеральных учреждений. Его приговорили к девяти годам колонии строгого режима и штрафу в размере 6,5 миллионов рублей. После приговора депутаты ЗСО досрочно прекратили полномочия осуждённого парламентария. Однако в июне 2023 года Челябинский областной суд изменил приговор. Аракеляну назначили восемь лет лишения свободы условно с испытательным сроком на пять лет со штрафом в размере 5,2 миллиона рублей.
В конце января гендиректора ООО «Уралдорстрой» Нвера Колозяна приговорили к пяти годам в колонии строгого режима со штрафом 40 миллионов рублей за дачу взятки. По версии следствия, в 2021—2023 годах осуждённый передал главному специалисту отдела технического надзора ОГКУ «Челябинскавтодор» Ильдару Галлямову деньги, имущество, в том числе асфальт, а также оказал услуги на сумму свыше 8 миллионов рублей. Взамен Галлямов предупреждал дорожников о возможных проверках испытательной лаборатории с целью сокрытия нарушений условий контрактов при приёмке работ ненадлежащего качества, а также подписывал акты выполненных дорожных работ и обеспечивал их ускоренную оплату.