Арест задержанного в Краснодаре пилота продлили на два месяца

Подозреваемому в государственной измене 57 лет, он является командиром воздушного судна гражданской авиации. По данным спецслужб, летчик занимался финансированием в поддержку украинской армии. При этом с волонтером, который собирал деньги для ВСУ, он связался сам. По его инструкциям через сервис в интернете он обменял рубли на криптовалюту и перевел ее на указанный расчетный счет.