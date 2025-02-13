Арест задержанного в Краснодаре пилота продлили на два месяца

Пилоту, которого задержали на вокзале в Краснодаре по подозрению в госизмене, продлили арест на два месяца. В конце января мужчину заключили под стражу до 16 февраля.
«Летчику продлили (арест — прим. ред.) до 16 апреля», — цитирует РИА Новости источник в силовых структурах.
Подозреваемому в государственной измене 57 лет, он является командиром воздушного судна гражданской авиации. По данным спецслужб, летчик занимался финансированием в поддержку украинской армии. При этом с волонтером, который собирал деньги для ВСУ, он связался сам. По его инструкциям через сервис в интернете он обменял рубли на криптовалюту и перевел ее на указанный расчетный счет.
Расследование по уголовному делу продолжается.