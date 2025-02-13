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В Подмосковье грабители вынесли со склада сейф с 12 млн рублей

В Ленинском городском округе Подмосковья задержаны четверо подозреваемых в ограблении склада продуктовой базы, грабители вынесли сейф с выручкой. Об этом сообщает «МВД Медиа».

Источник: РИА "Новости"

По данным следствия, злоумышленники арматурными ножницами вырезали часть стены склада, гвоздодером отжали стеклопакет и украли из офиса сейф с 12 млн рублей. Подозреваемых в ограблении удалось задержать, ими оказались четверо мужчин — жители Москвы, Московской и Волгоградской областей.

«При проведении обысков сотрудники полиции обнаружили и изъяли мобильные телефоны, денежные средства в сумме 600 тысяч рублей, а также одежду, в которой правонарушители, предположительно, находились в момент совершения преступления», — сообщили в МВД.

Возбуждено уголовное дело, задержанные заключены под стражу. Им может грозить до 10 лет лишения свободы.