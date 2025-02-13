Семилетняя девочка простудилась и умерла в Ленобласти

Причину смерти семилетней девочки выясняют в Ленобласти. Она умерла вечером 11 февраля в больнице, куда поступила с воспалением гортани и трахеи. Как рассказала 36-летняя мать, ее дочь заболела 6 февраля, от простуды лечили ее дома. Только спустя несколько дней, вероятно, из-за ухудшения самочувствия, ребенку вызвали скорую помощь. Об этом пишет АН «Оперативное прикрытие».
— Семья проживает в Янино-2. Установлено, что их дом не отапливается, внутри антисанитария. В семье имеются еще три ребенка, их поместили во Всеволожскую ЦРБ, — уточнил источник.
По данным агентства, члены семьи являются гражданами Узбекистана. Мать и 40-летнего отца доставили в отдел полиции, где на них составили протоколы о нарушении миграционного законодательства. В труп девочки направили в морг, чтобы специалисты могли установить точную причину гибели.