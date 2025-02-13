Семилетняя девочка простудилась и умерла в Ленобласти

Причину смерти семилетней девочки выясняют в Ленобласти. Она умерла вечером 11 февраля в больнице, куда поступила с воспалением гортани и трахеи. Как рассказала 36-летняя мать, ее дочь заболела 6 февраля, от простуды лечили ее дома. Только спустя несколько дней, вероятно, из-за ухудшения самочувствия, ребенку вызвали скорую помощь. Об этом пишет АН «Оперативное прикрытие».