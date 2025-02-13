Освещение как ветром сдуло: в Миассе из-за погоды перестали работать уличные фонари

В Миассе сильным ветром оборвало провода, отключились уличные фонари.
— Обслуживающей организацией оперативно ведутся работы по восстановлению работоспособности наружного освещения во всех частях города, — сообщили в администрации Миасса.
Восстановить уличное освещение обещают в течение дня.
По данным метеорологов, ветер с порывами до 14 метров в секунду возможен 13 февраля на всей территории Челябинской области. В ближайшую ночь в горных и низинных районах похолодает до −20. местами пройдет небольшой снег.