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Силовики выявили в Ташкенте нелегальное религиозное сообщество: среди участников — таможенники, предприниматели и студенты

Vaib.uz (Узбекистан. 13 февраля). Сотрудники Службы государственной безопасности (СГБ) и Министерства внутренних дел (МВД) выявили в Ташкенте нелегальное религиозное сообщество, в которое входили сотрудники таможенных органов, предприниматели, студенты и представители других профессий.

Как проходили собрания?

Группа из 17 человек собиралась в одном из национальных ресторанов столицы поздно ночью. Среди них были три сотрудника таможенных органов, студент Ташкентского государственного университета востоковедения, заместитель директора технопарка, заместитель директора частной автошколы, предприниматели с рынка «Сергели-Авто» и другие лица.

Встречи проходили под предлогом совместного ужина, но фактически участники использовали религиозные книги и организовывали неофициальные религиозные собрания. Большинство задержанных уроженцы Намангана, проживающие в Ташкенте.

Кто был организатором?

Выяснилось, что заместитель начальника управления Таможенного комитета придерживался радикальных религиозных взглядов и с 2021 года регулярно организовывал тайные религиозные занятия. Для этих собраний он собирал с участников деньги и передавал их преподавателям.

Как проходило обучение?

Участники получали онлайн-уроки через мессенджер Telegram от человека, родившегося в 1989 году в Наманганской области, который в настоящее время проживает в Египте. Кроме того, студент Ташкентского государственного университета востоковедения проводил для группы оффлайн-лекции по религиозным темам.

Какие меры приняты?

В отношении заместителя начальника управления Таможенного комитета, оперативного сотрудника и старшего инспектора таможенных органов, студента университета востоковедения, а также человека, который вел онлайн-обучение из Египта, возбуждено уголовное дело по статье 216 Уголовного кодекса (незаконное создание общественных объединений или религиозных организаций).

Остальные участники привлечены к расследованию в качестве подозреваемых. Следственные действия продолжаются.