Силовики выявили в Ташкенте нелегальное религиозное сообщество: среди участников — таможенники, предприниматели и студенты

Участники получали онлайн-уроки через мессенджер Telegram от человека, родившегося в 1989 году в Наманганской области, который в настоящее время проживает в Египте. Кроме того, студент Ташкентского государственного университета востоковедения проводил для группы оффлайн-лекции по религиозным темам.