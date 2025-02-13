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Вышел из дома и пропал: в Уфе начались поиски 15-летнего мальчика

В Уфе пропал 15-летний Салават Юлмухаметов.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе пропал 15-летний подросток. По информации волонтеров БашРегионСпас, речь идет о Салавате Юлмухаметове.

Известно, что мальчик вышел из дома 12 февраля и исчез. С родными подросток на связь не выходит и не дает знать, где находится. По словам близких, в день пропажи на нем была удлиненная куртка цвета хаки, черные джинсы, белая футболка, серые кроссовки и бордовая шапка.

Приметы Салавата: рост 160 см, худощавого телосложения, русые волосы, карие глаза.

Если Вам известно местонахождение пропавшего подростка, просьба звонить в 112 или 8−937−3−102−112.

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