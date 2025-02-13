Вышел из дома и пропал: в Уфе начались поиски 15-летнего мальчика

Известно, что мальчик вышел из дома 12 февраля и исчез. С родными подросток на связь не выходит и не дает знать, где находится. По словам близких, в день пропажи на нем была удлиненная куртка цвета хаки, черные джинсы, белая футболка, серые кроссовки и бордовая шапка.