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В Уфе пропал без вести 15-летний подросток

В Уфе пропал без вести 15-летний подросток.

Источник: ДПСО "БаРС"

Волонтеры поискового отряда «БашРегионСпас» утром 13 января сообщили о поисках пропавшего без вести 15-летнего Салавата Юлмухаметова. По данным добровольцев, подросток ушел из дома 12 февраля и пропал. До сих пор о его местонахождении ничего не известно.

Приметы: рост 180 см, худощавого телосложения, волосы русые, глаза карие.

Был одет в удлиненную куртку цвета хаки, черные джинсы, белую рубашку, серые кроссовки, бордовую шапку.

Всех, кто что-либо знает о том, где может находиться Салават, просят позвонить по номерам 8 (937)-3−102−112 или 112. Также волонтеры нуждаются в добровольцах для помощи в поисках.