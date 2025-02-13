В Уфе пропал без вести 15-летний подросток.

Волонтеры поискового отряда «БашРегионСпас» утром 13 января сообщили о поисках пропавшего без вести 15-летнего Салавата Юлмухаметова. По данным добровольцев, подросток ушел из дома 12 февраля и пропал. До сих пор о его местонахождении ничего не известно.
Приметы: рост 180 см, худощавого телосложения, волосы русые, глаза карие.
Был одет в удлиненную куртку цвета хаки, черные джинсы, белую рубашку, серые кроссовки, бордовую шапку.
Всех, кто что-либо знает о том, где может находиться Салават, просят позвонить по номерам 8 (937)-3−102−112 или 112. Также волонтеры нуждаются в добровольцах для помощи в поисках.