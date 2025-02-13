В Уфе пропал без вести 15-летний подросток.

Волонтеры поискового отряда «БашРегионСпас» утром 13 января сообщили о поисках пропавшего без вести 15-летнего Салавата Юлмухаметова. По данным добровольцев, подросток ушел из дома 12 февраля и пропал. До сих пор о его местонахождении ничего не известно.