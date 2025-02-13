На Кубани водолазы собрали более 500 мешков с мазутом со дна моря, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.
По последним данным, всего специалисты за сутки совершили 11 парных спусков. Так, удалось поднять 42 мешка с осевшим на дне мазутом, а после — вывезти на утилизацию.
Каждый из водолазов в одну смену проводит под водой около одного часа.
Напомним, на пляжах Анапы создали вибросито для просеивания мазута. Установка состоит из мелкой сетки в небольшим вибромотором, который работает от аккумулятора. Такое приспособление облегчает просев песка для участников ликвидации ЧС в Анапе.
Ранее мы писали, в Анапе загрязненный грунт вывезут на утилизацию до 1 апреля. Такое поручение дал министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов во время посещения пункта временного хранения в хуторе Воскресенском.