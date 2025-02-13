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В Вороновском районе задержана группа нарушителей с аэростатическими шарами и газовыми баллонами

Лидские пограничники задержали в Вороновском районе двух белорусов, у которых при себе имелись аэростатические шары, GPS-трекеры и газовые баллоны.

Источник: ГПК

Нарушителей выявили 11 февраля вблизи деревни Лазаришки.

«На месте задержания были обнаружены 6 газовых баллонов, 3 аэростатических шара, 3 GPS-трекера и сим-карты», — рассказали в ведомстве.

По факту произошедшего проводится разбирательство.