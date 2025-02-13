В Вороновском районе задержана группа нарушителей с аэростатическими шарами и газовыми баллонами

Нарушителей выявили 11 февраля вблизи деревни Лазаришки.
«На месте задержания были обнаружены 6 газовых баллонов, 3 аэростатических шара, 3 GPS-трекера и сим-карты», — рассказали в ведомстве.
По факту произошедшего проводится разбирательство.
Лидские пограничники задержали в Вороновском районе двух белорусов, у которых при себе имелись аэростатические шары, GPS-трекеры и газовые баллоны.
Нарушителей выявили 11 февраля вблизи деревни Лазаришки.
«На месте задержания были обнаружены 6 газовых баллонов, 3 аэростатических шара, 3 GPS-трекера и сим-карты», — рассказали в ведомстве.
По факту произошедшего проводится разбирательство.