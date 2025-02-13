Лжетурагент развела нижегородских туристов на 2,1 млн рублей, оставив их без отпуска

В течение двух лет она продавала несуществующие туры, обманув 15 человек на сумму более 2,1 млн рублей.
С 2022 по 2024 год обвиняемая предлагала жителям Нижнего Новгорода помощь в организации заграничного отдыха. Она представлялась руководителем туристической компании, заключала с клиентами договоры и получала полную предоплату.
Однако выполнять свои обязательства женщина не собиралась. Получив от каждого туриста от 100 до 200 тысяч рублей, она лишь частично оплачивала поездку — обычно это касалось только билетов. При этом проживание и транспортные услуги оставались незабронированными.
Обман вскрывался, когда люди прилетали на курорт или приезжали на место отправления. Там они выясняли, что их отель не забронирован, а запланированный транспорт отсутствует.
При попытке связаться с «туроператором» она либо давала обещания уладить ситуацию позже, либо вовсе переставала выходить на связь и блокировала клиентов. В итоге пострадавшие были вынуждены либо повторно оплачивать проживание и транспорт, либо возвращаться домой, потеряв деньги и отпуск.
После массовых жалоб в полицию началось расследование. Правоохранители зафиксировали 15 случаев мошенничества, общий ущерб составил 2,1 млн рублей.
Женщину задержали в ноябре 2023 года. Она призналась, что все похищенные средства уже потратила на личные нужды.
Несмотря на это, она оставалась на свободе до суда и продолжала обманывать новых клиентов.
Сейчас уголовное дело передано в суд. Если вина обвиняемой будет доказана, ей грозит до пяти лет лишения свободы.