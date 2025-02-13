В Самаре интервалы движения четырех автобусов увеличились из-за ДТП

В четверг, 13 февраля, утром в Самаре произошло ДТП, которое повлияло на работу общественного транспорта. Горожанам придется дольше ждать четыре автобуса. Об этом сообщили в официальном телеграм-канале компании «Самара Авто Газ».
«Увеличены интервалы по маршрутам автобусов №№ 13, 52, 53, 56 из-за ДТП стороннего транспорта. Сотрудники ГАИ проинформированы по фактам аварий», — рассказал перевозчик.
Что конкретно произошло и какие транспортные средства столкнулись, пока неизвестно. Напомним, понедельник стал самым аварийным днем прошлой недели в Самарской области. В регионе произошло 47 ДТП с 66 пострадавшими.