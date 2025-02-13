В Астане похитили медные трубы на 2 млн тенге

В Астане задержан 42-летний мужчина, который похитил медные трубы с территории производственной базы на сумму более 2 млн тенге, сообщает El.kz со ссылкой на Polisia.kz.
Сообщение о краже поступило на канал 102, после чего сотрудники криминальной полиции провели оперативно-розыскные мероприятия. В результате была установлена личность подозреваемого — им оказался бывший работник предприятия.
Как выяснило следствие, злоумышленник обманным путем уговорил двоих знакомых помочь вывезти имущество, уверяя их, что руководство в курсе. Ночью они проникли на территорию строящегося комплекса и похитили 140 медных труб длиной 5 метров. Позже похищенные трубы были сданы в металлоприемник.
Полицейские задержали подозреваемого, который дал признательные показания. По факту кражи возбуждено уголовное дело, а двое его сообщников проходят как свидетели.
Полиция напоминает, что приобретение или сбыт краденого имущества является уголовным преступлением и может повлечь серьезную ответственность.