В Астане похитили медные трубы на 2 млн тенге

Как выяснило следствие, злоумышленник обманным путем уговорил двоих знакомых помочь вывезти имущество, уверяя их, что руководство в курсе. Ночью они проникли на территорию строящегося комплекса и похитили 140 медных труб длиной 5 метров. Позже похищенные трубы были сданы в металлоприемник.