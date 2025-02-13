В Ростовской области сгорели два дома из-за неисправной проводки

Еще один пожар произошел в Каменск-Шахтинском по ул. Танкистов 12 февраля. Там загорелась мебель на веранде, огонь перекинулся на кухню дома. Все члены семьи смогли выбраться из жилья самостоятельно. Пожар ликвидирован на площади 30 кв. м. В тушении были задействованы 12 сотрудников МЧС и три единицы техники.