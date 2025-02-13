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ГПК сказал о задержании двоих белорусов с аэростатическими шарами под Вороново

Пограничники задержали двоих белорусов с аэростатическими шарами и газовыми баллонами.

Источник: Комсомольская правда

ГПК сказал о задержании двоих белорусов с аэростатическими шарами под Вороново. Подробности сообщили в пресс-службе Государственного пограничного комитета.

В сообщении сказано, что в момент реализации оперативной информации 11 февраля 2025 года лидскими пограничниками были задержали двое граждан Беларуси. Они находились неподалеку от населенного пункта Лазаришки Вороновского района Гродненской области.

В ГПУ уточнили, что на месте были найдены шесть газовых баллонов, три аэростатических шара, три GPS-трекера, сим-карты. Все указанное было изъято и доставлено в Лидский пограничный отряд. По названному инциденту проводится разбирательство.

Ранее ГПК сказал о задержании двоих белорусов с метеозондами на границе с Литвой.

Кроме того, таможня нашла 20 тонн скумбрии на 300 000 рублей в фуре белорусского перевозчика.

А еще мы узнали, что произошло после поражения Арины Соболенко от россиянки Александровой на турнире в Дохе: «Целую неделю все еще думала об этом».