ГПК сказал о задержании двоих белорусов с аэростатическими шарами под Вороново. Подробности сообщили в пресс-службе Государственного пограничного комитета.
В сообщении сказано, что в момент реализации оперативной информации 11 февраля 2025 года лидскими пограничниками были задержали двое граждан Беларуси. Они находились неподалеку от населенного пункта Лазаришки Вороновского района Гродненской области.
В ГПУ уточнили, что на месте были найдены шесть газовых баллонов, три аэростатических шара, три GPS-трекера, сим-карты. Все указанное было изъято и доставлено в Лидский пограничный отряд. По названному инциденту проводится разбирательство.
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