Незаконно изъять у бизнеса землю под госнужды пытались в Шымкенте

Незаконно изъять у бизнеса землю под государственные нужды пытались в Шымкенте, передает центр деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства по противодействию коррупции.
Благодаря принятым мерам, в рамках проекта «Бизнеске жол» удалось предотвратить необоснованное изъятие земельных участков у предпринимателей, планировавших открыть свой бизнес. Как уточнили в Антикоре, речь идет о правах дольщиков нового строительного рынка «Құрсай».
«Так, в Шымкенте пять предпринимателей обратились в Антикор в связи с необоснованным изъятием их земель для государственных нужд. Они вложили более 600 млн тенге в благоустройство территорий под рынок стройматериалов, однако своевременного уведомления об их изъятии не получили. При этом акимат принял решение о безвозмездном изъятии данных участков еще в июле 2024 года», — сообщили в Антикоррупционной службе.
По рекомендации Антикора изъятие земель приостановлено, акимат подал в суд заявление об отказе от требований. Это позволило предпринимателям сохранить вложенные инвестиции и наладить работу строительного рынка, отметили в ведомстве.
Напомним, ранее сообщалось, что под сопровождением прокуроров находятся значимые инвестпроекты от подачи заявки до полного запуска проекта. В зоне внимания прокуроров свыше 770 таких проектов на сумму более 32 трлн тенге.