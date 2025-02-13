Незаконно изъять у бизнеса землю под госнужды пытались в Шымкенте

«Так, в Шымкенте пять предпринимателей обратились в Антикор в связи с необоснованным изъятием их земель для государственных нужд. Они вложили более 600 млн тенге в благоустройство территорий под рынок стройматериалов, однако своевременного уведомления об их изъятии не получили. При этом акимат принял решение о безвозмездном изъятии данных участков еще в июле 2024 года», — сообщили в Антикоррупционной службе.