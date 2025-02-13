В Уфе из нескольких учебных заведений эвакуировали учащихся и сотрудников.

В нескольких учебных заведениях Уфы утром 13 января эвакуировали учащихся и сотрудников. Как стало известно «Башинформу» от источника, речь идет о гимназии № 1, школе № 103 с углубленным изучением иностранного языка и школе № 41. По предварительным данным, поступило тревожное сообщение об опасном предмете.
«Сегодня на электронные почты гимназии № 1 и школ № 41 и 103 поступили сообщения о минировании зданий учебных заведений. На место оперативно выехали службы экстренного реагирования. Информация уточняется», — прокомментировали «Башинформу» ситуацию с эвакуациями в пресс-службе мэрии Уфы.