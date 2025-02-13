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Жительница Самаркандской области зарезала мужа из-за его пьянства и нежелания работать

Vaib.uz (Узбекистан. 13 февраля). В Кошрабатском районе Самаркандской области произошла очередная семейная трагедия — 55-летняя женщина зарезала собственного мужа.

Причиной преступления, как установило следствие, стали семейные конфликты, связанные с алкоголизмом мужчины и его безразличием к семье.

Как развивались события?

Женщина работала в медицинской сфере, обеспечивая семью, тогда как ее муж не работал и злоупотреблял спиртным. По словам свидетелей, он не помогал по хозяйству и не заботился о будущем детей. Их сыновья давно уехали: один живет в Корее, другой в России, а дочь вышла замуж.

В день убийства женщина вернулась домой с рынка и увидела мужа пьющим в компании соседей. Это стало последней каплей. Она выгнала гостей, начался очередной конфликт, после которого жена схватила нож и дважды ударила мужа — в грудь и в ногу.

Попытка скрыть преступление

Мужчина скончался от полученных ранений. Осознав содеянное, женщина попыталась инсценировать естественную смерть: остановила кровотечение, переодела мужа и сообщила соседям, что он скончался сам.

Однако через шесть часов сотрудники прокуратуры и правоохранители при осмотре обнаружили у погибшего следы насильственной смерти, после чего преступление было раскрыто.

Судебный процесс и приговор

На суде невестка обвиняемой рассказала, что женщина не вызвала врача и до последнего пыталась убедить окружающих, что муж умер сам. Однако результаты судебно-медицинской экспертизы опровергли ее версию.

Суд признал женщину виновной в умышленном убийстве и приговорил ее к 12 годам лишения свободы в колонии общего режима.