Жительница Самаркандской области зарезала мужа из-за его пьянства и нежелания работать

Женщина работала в медицинской сфере, обеспечивая семью, тогда как ее муж не работал и злоупотреблял спиртным. По словам свидетелей, он не помогал по хозяйству и не заботился о будущем детей. Их сыновья давно уехали: один живет в Корее, другой в России, а дочь вышла замуж.