Жительница Самаркандской области зарезала мужа из-за его пьянства и нежелания работать

Причиной преступления, как установило следствие, стали семейные конфликты, связанные с алкоголизмом мужчины и его безразличием к семье.
Как развивались события?
Женщина работала в медицинской сфере, обеспечивая семью, тогда как ее муж не работал и злоупотреблял спиртным. По словам свидетелей, он не помогал по хозяйству и не заботился о будущем детей. Их сыновья давно уехали: один живет в Корее, другой в России, а дочь вышла замуж.
В день убийства женщина вернулась домой с рынка и увидела мужа пьющим в компании соседей. Это стало последней каплей. Она выгнала гостей, начался очередной конфликт, после которого жена схватила нож и дважды ударила мужа — в грудь и в ногу.
Попытка скрыть преступление
Мужчина скончался от полученных ранений. Осознав содеянное, женщина попыталась инсценировать естественную смерть: остановила кровотечение, переодела мужа и сообщила соседям, что он скончался сам.
Однако через шесть часов сотрудники прокуратуры и правоохранители при осмотре обнаружили у погибшего следы насильственной смерти, после чего преступление было раскрыто.
Судебный процесс и приговор
На суде невестка обвиняемой рассказала, что женщина не вызвала врача и до последнего пыталась убедить окружающих, что муж умер сам. Однако результаты судебно-медицинской экспертизы опровергли ее версию.
Суд признал женщину виновной в умышленном убийстве и приговорил ее к 12 годам лишения свободы в колонии общего режима.